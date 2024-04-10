ضبط 15 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

ونجحت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 15131 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 612 مخالفة السير بدون تراخيص، 18 دراجة نارية مخالفة، 9048 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 20 مخالفة موقف عشوائي، 216 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 6 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.