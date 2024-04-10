الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 15 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

ونجحت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 15131 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 612 مخالفة السير بدون تراخيص، 18 دراجة نارية مخالفة، 9048 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 20 مخالفة موقف عشوائي، 216 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 6 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإدارة العامة قانون ولوائح المرور الانضباط ضبط المخالفين الطرق السريعة والصحراوية

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