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حوادث

"خطة الخداع والمداهمة".. كيف استقطبت عصابة الشرطة المزيفة تجار العملة للنصب عليهم؟

جريدة الدستور

كشفت اعترافات التشكيل العصابي للنصب على تجار العملات الأجنبية والاستيلاء على أموالهم عن خططهم في النصب وسرقة الأموال. 

"خطة الخداع والمداهمة" كانت الوسيلة التي استخدمها أفراد التشكيل باستقطاب تجار العملة وطلب منهم شراء مبالغ كبيرة من الدولار، وأثناء إتمام عملية الاستبدال يقوم باقي أفراد التشكيل بمداهمة المكان منتحلين صفة رجال المباحث والاستيلاء على المبالغ المالية من الضحية، وفى إحدى العمليات تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 10 مليون جنيه حصيلة أخر عملية.

بداية الكشف عن الواقعة عندما  تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على تشكيل عصابي انتحلوا صفة ضباط المباحث للنصب على تجار العملات الأجنبية والاستيلاء على أموالهم تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

التشكيل العصابي تجار العملات الأجنبية سرقة الأموال خطة الخداع والمداهمة تجار العملة

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