الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اعترافات مدير بوزارة الزراعة فى اتهامه بالرشوة: كنت واخدهم سلف

رشوة
رشوة

تواصل نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، اليوم الأحد، التحقيق مع مسئول بوزارة الزراعة متورط في تلقي رشوة مالية مستغلًا عمله بالمعادي.

40 ألف جنيه رشوة

وتبين أن المتهم طلب وتلقى رشوة مالية من أحد المنتفعين من مجال عمله تقدر بـ40 ألف جنيه مقابل إجراء تسهيلات للطرف الثاني، ويوم الواقعة تربصت له الرقابة الإدارية عقب تسجيل المكالمات ولقاء الرشوة وتم ضبطه متلبسًا.

وأمام النيابة أنكر المتهم واقعة الرشوة، موضحًا أن هذا المبلغ كان دينًا من الراشي قائلًا: «كنت واخدهم سلف».

القبض على مدير بوزارة الزراعة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن أجهزة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير عام في وزارة الزراعة في منطقة المعادي، لتورطه في تلقي رشوة مالية من أحد أصحاب المنفعة مستغلًا عمله كمدير للإدارة.

وأنكر المتهم ارتكاب الواقعة ولكن واجهته النيابة بالتسجيلات الخاصة التي تثبت تلقيه مبلغ الرشوة، ووجهت له النيابة تهمة المنفعة واستغلال منصبه وتلقي رشوة مالية.

رشوة مالية وزارة الزراعة جنوب القاهرة نيابة الأموال العامة المعادى

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