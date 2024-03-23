إحالة المتهم باغتصاب زوجة صديقه فى حدائق المعادى للجنايات

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، إحالة المتهم بالتعدي الجنسي على زوجة صديقه في منزلها تحت تهديد السلاح لمحكمة الجنايات.

وكانت شهدت منطقة المعادي واقعة مؤسفة عندما استغل تاجر في منطقة حدائق المعادي غياب صاحبه عن المنزل، واقتحم شقته، وتعدى جنسيًا على زوجته، وتحرر المحضر بالواقعة وجارٍ فحص البلاغ وكشف ملابسات الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من شيماء.م 34 سنة، ربة منزل يفيد بقيام أحمد 38 سنة وشهرته "أحمد بيضة"، تاجر ملابس باقتحام شقتها في غياب زوجها الذي تربطه به علاقة صداقة وعمل واعتدى عليها جنسيًا، وعندما صرخت قام بتكتيفها واعتدى عليها.