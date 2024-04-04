اعترافات صادمة لقاتل شقيقته أثناء محاولته اغتصابها بالمطرية

أدلى المتهم بقتل شقيقته الطفلة في مدينة المطرية خلال محاولته اغتصابها باعترافات تفصيلية لجريمته في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة حيث قال إنه اعتاد على مشاهدة الأفلام الإباحية، مشيرًا إلى أنه يوم الجريمة استغل خروج والديه لشراء بعض احتياجات المنزل وكانت شقيقته الصغيرة برفقته وطلبت منه والدته رعايتها حتى عودتهما فجلس لمشاهدة أحد الأفلام التي اعتاد عليها في نهار رمضان أثناء صيامه وعندما شعر بالإثارة قرر تجربة تلك المشاهد مع شقيقته فتوجه اليها وحاول تجريدها من ملابسها وبدأ في هتك عرضها.

ماتت في ايدي

أضاف الشقيق المراهق أن شقيقته أدركت ما يحاول فعله فتعالت صرخاتها الا أنه لم يرحمها وكتم أنفاسها وأكمل ما بدأه حتى فوجئ بجسدها يتراخى بين يديه وتفقد الوعي فاسرع بنقلها الى المستشفى إلا أن الأطباء اخبروه بوفاتها واكتشف والديه ما فعله بشقيقته التي تركاها في رعايته.

بلاغ وجريمة

تفاصيل الواقعة بدأت باستقبال مستشفى المطرية لطفلة فاقدة للوعي، وعقب توقيع الكشف الطبي، تبين أن الطفلة توفيت نتيجة الخنق، وأن هناك شبهة جنائية في الأمر.

وحررت إدارة المستشفى محضرا بالواقعة، وطلب رجل المباحث للتحقيق في الأمر، وسماع أقوال الوالدين، والذين أكدا بأنهما كانا خارج المنزل، وتركا الطفلة وعمرها 7 سنوات مع شقيقها الأكبر وعمره 17 عاما بمفردهما.

وعقب تحرير محضرا بالواقعة، وسماع أقوال شقيق الطفلة، تبين أنه قام بخنق شقيقته بعدما قررت فضحه بسبب قيامه بمحاولة ممارسة الجنس معها داخل المنزل، وعندما صرخت وضع يده على فمها.

اعترافات صادمة

وأمام النيابة العامة، أدلى الطفل المتهم باعترافات تفصيلية كاملة في الجريمة، موضحا أنه يوم الواقعة شاهد أفلام إباحية، وقرر تقليدها مع شقيقته الصغرى، مستغلا غياب والديه خارج المنزل، موضحا أنها بدأت في الصياح بصوت عالي ووضع يده على فمها، مما تسبب في منع وصول الأكسجين إليها، وعلى إثر ذلك حدث اختناق لها وماتت في الحال.

واختتم المتهم، أنه حملها وتوجه بها إلى المستشفى، ليخبره الأطباء أنها توفيت، وطلبوا منه حضور والديه إلى المستشفى، وحرروا محضرا بالواقعة، ليتم حبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى في القضية.