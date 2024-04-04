انتقام موظف.. كواليس معركة بالأسلحة النارية بحى الهرم

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب معركة بالأسلحة النارية بين طرفين من البلطجية يتزعم أحدهما موظف بحي الهرم بغرض الانتقام من الآخرين تعدوا عليه أثناء تحرير مخالفات ضدهم ما أسفر عن إصابة ٣ منهم بطلقات نارية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستعلمت من المستشفى عن حالة المصابين.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا بوجود مشاجرة بسلاح ناري نتج عنها إصابة 3 بشارع أورمان اسفلت بالهرم بسبب خلافات بين طرفين استعان كلا منهم بأنصاره ونشبت مشاجرة بينهم.

انتقل إلى مكان البلاغ ضباط مباحث القسم وتبين أن المشاجرة بين موظف في حي الهرم ومجموعة من البلطجية اعتدوا عليه أثناء تحريره بعض المخالفات فاستعان بمجموعة من البلطجية ونشبت مشاجرة بين الطرفين ونتج عنها إصابة 3 بطلق ناري.