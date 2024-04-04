الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اتهام عامل بالنظر على طالبات جامعة شهيرة أثناء دخولهم دورات المياه بأكتوبر

حبس
حبس

تجري النيابة العامة باكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام عامل بالتلصص على طالبات داخل دورة المياه في جامعة خاصة شهيرة. 

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وكيفية تسلل المتهم إلى الجامعة. 

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وكشفت التحقيقات الأولية أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة أكتوبر من أمن جامعة شهيرة خاصة بمدينة ٦ أكتوبر بضبط عامل داخل دورات مياه الفتيات بعدما استغاثت طالبة لرؤيته أثناء مشاهدته للفتيات داخل الحمام. 

 

وأضافت التحقيقات أن المتهم تسلل لداخل الجامعة واعتلى السور المطل على دورات المياه واختلس النظر للداخل على الفتيات فالقي القبض عليه وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

النيابة العامة جامعة خاصة شهيرة قسم شرطة أكتوبر مدينة ٦ أكتوبر تسلل

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