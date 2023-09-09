تلصص جنسي وإثارة غرائز.. تفاصيل إحالة شاب يصور السيدات عرايا بمايو

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم السبت، إحالة شاب عاطل، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بمشاهدة الفتيات خلال تواجدهما في حمامات بيوتهن وتصويرهن عرايا، في منطقة 15 مايو.

ووجهت له النيابة تهمة هتك عرضهن، والتصوير بدون إذن ، والتلصص على السيدات متحرشًا بهن مرتكبًا التلصص الجنسي.

اعترافات المتهم

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الحادث موضحًا أنه كان يشاهد الفتيات من منزله ومن أعلى السطوح في حماماتهم ، وكان يصورهم .

وتابع إنه كان يقف على سطح العقار الذي يسكن فيه، وهناك زاوية بإمكانه أن يرى ما في حمام الجيران الذين يفتحون الشبابيك لتهوية منازلهم، وهناك يمسك تليفونه ويصور كل ما يراه للاحتفاظ به وليس لابتزازهم أو نشر الفيديوهات والصور للفضائح.

كما أن الهدف من تصوير تلك الفيديوهات هي إثارة الغرائز و لمتعته الشخصية، خاصة أنه كان يصور الفتيات وهن عراة خلال استحمامهن ولم يكن يعلم أن أحدًا سيكتشف أمره ويبلغ عنه.



تفاصيل بلاغ قسم شرطة 15 مايو

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة 15 مايو تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بتمكنهم من ضبط شاب أعلى سطح عقار، لقيامه بالتلصص على السيدات داخل حمامات منازلهن أثناء الاستحمام ومحاولة تصويرهن في الحمامات، إلا أنهم تمكنوا من ضبطه وإبلاغ الشرطة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات مباحث القاهرة حول الواقعة، مصادرة الهاتف المحمول واستدعاء الضحايا لسماع أقوالهن، وفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وتفريغ الفيديوهات المصورة في الواقعة من عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة، واستدعاء الضحايا لسماع أقوالهم في الحادث ومواجهتهم بالمتهم للتعرف عليه وتوجيه التهم له، وسماع أقوال أسرته.