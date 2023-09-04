إحالة متهم بقتل شاب فى مشاجرة بمنشأة القناطر للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بقتل شاب في مشاجرة بمنشأة القناطر للمحاكمة الجنائية، بسبب خلافات مالية بينهما، فيما أمرت في وقت سابق بحبس المتهم، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت الطبيب الشرعي بتشريح الجثة وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في منشأة القناطر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في إحدى قرى منشأة القناطر، وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين، مما أسفر عن مقتل أحدهما، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.