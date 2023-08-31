الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن لمدة عامين لشقيقين بتهمة الإتجار في المخدرات بمنطقة منشأة القناطر

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شقيقين بالسجن لمدة عامين مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة الإتجار في المخدرات بمنطقة منشأة القناطر.

تفاصيل الواقعة

ووجهت التحقيقات في القضية رقم 212 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة إمبابة، أن "ي. ح"، 25 سنة، عامل بشركة استيراد وتصدير، وشقيقه "ع"، 47 سنة، عامل توصيل، في يوم 4 يناير الماضي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر "الميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشف مجري التحريات بمباحث مركز شرطة منشأة القناطر بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل إلى حيث يقطن المتهمين وبوصوله أبصرهما أمام مسكنهما فقام بضبطهما وانتزاع ما بيد كل منهما من أكياس مخدرة وبتفتيش الأول عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، ولاذ المتهم الثاني بالفرار.

وأضاف مجرى التحريات أنه بمواجهة المتهم الأول أقر له بأنه والمتهم الثاني يقومان بالإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلتهما والهاتف المحمول وسيلة التواصل مع عملائهما.

محكمة جنايات الجيزة شقيقين السجن عامين الاتجار المخدرات

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