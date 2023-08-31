إحالة أوراق متهمين بقتل عامل بالمنصورة لمفتي الجمهورية

قررت الدائرة الثامنة، محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق متهمين اثنين بمقتل عامل إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامهما.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبدالمعبود القطان، وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي.

المتهمون هم "مرسي أ"، عامل، محبوس، و"سامح م "، عامل، محبوس ومقيمان بقرية شجلجاي مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وذلك في القضية رقم 5827 لسنة 2023 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 1184 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

تفاصيل القضية

وكان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهمان للمحاكمة الجنائية لأنهما في 23/1/2023، قتلا المجني عليه “الضوي .ر” ومقيم بقرية شجلجاي مركز أبنوب بمحافظة أسيوط عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، فاستزلهما الشيطان بفكرهما الإجرامي وقلبهما المتشح بالسواد فنسج لهما الحيلة وانطلت عليهما، فقصدا مسكنه وأعدا لذلك الغرض أداتين (حجر وعصا خشبية وأقراص منومة)، وما أن ظفرا به حتى وضعا له تلك الأقراص بإحدى المشروبات، فاستغرق المجني عليه في نوم عميق، وأنذاك باغته الأول بعدة ضربات بججر وعصا خشبية، محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحيه والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كشف أمر الإحاله أن تلك الجناية ارتبطت بجناية أخرى وهى أنهما في ذات الزمان المكان سرقا المبلغ المالي المملوك للمجني عليه ضوي ريان السيد محمد المبينة وصفا وقدرا بالأوراق وكان ذلك ليلا من مسكنه حال كونهما شخصين يحملان أسلحة بيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة حازا وأحرزا المتهمين أداتين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "حجر وعصا خشبية"، بدون مسوغ قانون من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة صحة ارتكاب المتهمان للواقعة وذلك على إثر صداقة المتوفى والمتهم الثاني وأنه حال علم الأخير بكون المتوفى يحوز مبلغ مالي بمسكنه بمفرده بيت النية وعقد العزم على تنفيذ مخططه فاستعان بالمتهم الأول مستغلًا صلة القرابة بينهما، وتوجهوا إلى مسكن المجني عليه، وما أن ظفرا به حتى دس له أقراص مخدرة بإحدى المشروبات فتجرعها وصعد لمسكنه، وآنذاك قاما بالاستيلاء على المبلغ المالي خاصته، وسدد له الأول عدة ضربات بحجر على رأسه، وفرا هاربا متخلصين من أدوات الجريمة، وعزى قصده إزهاق روح المجني عيه وسرقته.