هددتني بسلاح.. أقوال سيدة تهجمت عليها آخرى في بيتها بالمعصرة

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، التحقيق في واقعة تعدى سيدة على آخرى داخل مسكنها في منطقة المعصرة، بسبب رفضهارد أموالها.

وقررت النيابة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالواقعة، وإعداد تقرير حوله، كما قررت نيابة حلوان الجزئية، استدعاء شهود العيان حول الواقعة لسماع أقوالهما حول الحادث.

أقوال المجني عليها

وقالت المجني عليها أن المتهمة معروفة بتقريض الأشخاص مبالغ مالية حتى يتم سداد ديونهم أو القيام بشراء مركبات بخارية - توك توك- مقابل ربح مادي وفي تحديد موعد معين لاستعادة المال ولكن المبلغة تعثرت في سداد المبلغ المالي ، وبسبب مماطلتها في سده تفاجأت بالمبلغ ضدها تقتحم منزله وبحوزتها سلاح أبيض تهددها بتشويه وجهها.

اعترافات المتهمة

وأمام نيابة حلوان الجزئية أنكرت المبلغ ضدها واقعة تهديد السيدة بسلاح أبيض، موكدة أنها ذهبت لها لمطالبتها برد المبلغ المالي ولكنها رفضت وتعدت عليها بالسب والقذف بألفاظ نابية فكانت تريد أن تحصل على أموالها وتهديدها فقط دون التعدي عليها بالسلاح.

تفاصيل بلاغ قسم الشرطة



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تضمن قيام إحدى السيدات بالتوجه لمنزل سيدة آخرى بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة وتهديدها بسلاح أبيض.

بالفحص تبين قيام صاحبة مقطع الفيديو بتحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث وبيان مدى صحة أقوال المبلغة عن الحادث في اتهام الآخرى بتهديدها بالسلاح الأبيض ومحاولة الشروع في قتلها، وجارِ استكمال التحقيقات.