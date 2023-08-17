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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخص ضبط بحوزته كيلو "استروكس" في المعصرة 15 يومًا

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس شخص لحيازته كيلو "استروكس" مخدر لترويجه على عملائه في منطقة المعصرة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض – مركبة "توك توك").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تجديد حبس قاضي المعارضات استروكس المخدر اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة مباحث القاهرة معلومات جنائية

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