ملابسات العثور على جثة مجهولة بجوار نادي حلوان

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الاثنين، إلى أقوال الشهود في واقعة العثور على جثة مجهولة بجوار نادي حلوان العام.

وتعرف عدد من الشهود على هوية صاحب الجثة والذين أكدوا أنه عامل يجمع البلاستيك والزجاجات الفارغة من القمامة، حيث أنه ليس من سكان المنطقة ولكنه يظهر من وقت لآخر يبحث في القمامة والصناديق على الزجاجات الفارغة لبيعها وإعادة تدويرها.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة حلوان

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شخص ملقى بأحد شوارع منطقة حلوان.

كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث حلوان، برئاسة المقدم محمد مجدي، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة بمدينة الموظفين بجوار نادي حلوان العام.

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة لشخص في العقد الرابع من عمره يرتدي كامل ملابسه ولم يستدل على هويته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه ومعرفة سبب الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.