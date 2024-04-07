الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بترويج المواد المخدرة قبل العيد

المتهم
المتهم

تواصل النيابة العامة، التحقيق في ترويد عاطل كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل عيد الفطر المبارك.

وقال المتهم إنه بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه فى منطقة المرج، وأنه اتخذ الاتجار في المخدرات مجالا له لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من المنطقة مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة معه، أنه قام بجلب المواد المخدرة لتروجها خلال عيد الفطر على عملائه، مضيفًا أنه قام باتخاذ مسكنه مخزنًا لإخفاء المخدرات بها حتى لا ينفضح أمره.

كان تم ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجل خطر، بمنطقة المرج، حيث عثر بحوزته على 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، كان ينوى توزيعها وترويجها على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

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