الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مكنتش عايز أموته.. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل ابنه فى أوسيم

حبس
حبس

أدلى المتهم بـقتل ابنه بعد وصلة تعذيب في أوسيم باعترافات تفصيلية للواقعة، حيث أكد أن ابنه شقي للغاية وتصرفاته مستفزة فحاول تأديبه وتعدى عليه بالضرب إلا أنه فوجئ به يفقد الوعي فأسرع به إلى المستشفى واضطر للكذب وادعاء سقوطه من أعلى السلم لكن الأطباء أخبروه بأنه فارق الحياة. 

وأضاف المتهم أنه لم يقصد قتل ابنه إنما كان يريد تأديبه فقط إلا أنه لم يتحمل ضربه، وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بوصول طفل 5 سنوات جثة هامدة إلى مستشفى أوسيم إثر ادعاء سقوطه من علو.

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وبالانتقال والفحص تبين وجود شبهة جنائية وأن والد المجني عليه قام بالاعتداء عليه حتى أصيب بجروح خطيرة ولفظ أنفاسه الأخيرة  قبل إسعافه.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بحجة تأديبه وأنه لم يقصد قتله.

وأيدت والدة المجنى عليه ما أسفرت عنه التحريات بقيام والد الضحية بالاعتداء عليه بالضرب، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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