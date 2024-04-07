جريمة قتل بسبب كلب.. لماذا أنهى سمكرى حياة جاره بمدينة نصر؟

«مات بسبب كلب»..في صباح الجمعة الماضي، لم يكن يعلم «محمود» سائق سيارة ميكروباص بـمدينة نصر أن اليوم هو الأخير له في الدنيا وسيفارق الحياة على يد جاره والسبب «كلب».

اعتاد «محمود» على تربية الكلاب منذ فترة كبيرة، ومؤخرًا اشترى كلبًا وربطه بمدخل المنزل الذي يقطن به، ولم تكن تربية الكلب على هوى جاره الذي يعمل «سمكري» ويقطن معه في ذات المنزل بالمنطقة، فاشتكى له مرارًا وتكرارًا من ربط الكلب في مدخل العقار بسبب صياحه المتكرر طول اليوم.

وفي صباح يوم الواقعة، نشبت مشاجرة بين مالك الكلب وجاره السمكري، حاول خلالها المجني عليه إبعاد السمكري من مدخل العمارة بعد محاولته لصرف الكلب بالقوة وتركه في الشارع، فنشبت مشاجرة بينهما انتهت بوقوع قتيل داخل مدخل العمارة.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال جثة سائق «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة القسم بها جرح طعنى إثر ادعاء مشاجرة.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت لوقوع قتيل خلال شهر رمضان المبارك انتقلت قوة أمنية، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه والسمكري بسبب تربية الكلب في مدخل المنزل وحال قيام المتهم بمحاولة صرفه من مدخل العقار حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض نتجت عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

على الفور ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة نصر القبض على السمكري القاتل واقتادته إلى قسم الشرطة، واعترف خلال التحقيقات بجريمته وسرد تفاصيل الواقعة السابقة.