الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اصطدام سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز بسور الدائرى فى الجيزة

اصطدام سيارة نقل
اصطدام سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز

شهد الطريق الدائري بصفط اللبن صباح اليوم، اصطدام سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز، بالسور الأسمنتي الخاص بالطريق، مما أدى إلى حدوث تكدس في حركة السير، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ، لإزالة آثار الحادث، وكشف ملابساته.

 

ورد بلاغ لغرفة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري، أعلى الطريق الدائري، اتجاه المريوطية، بالقرب من منطقة صفط اللبن، وانتقل على الفور رجال المرور لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية، اصطدام سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز، بالسور الأسمنتي الخاص بالطريق الدائري، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق.

 

جرى الاستعانة بأوناش المرور لرفع السيارة وإزالة آثار الحادث لإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، والاستماع لأقوال سائق السيارة.

الطريق الدائري حادث مرورى صفط اللبن أوناش المرور

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