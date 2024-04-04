3 أشهر.. غلق طريق المحاجر لتنفيذ أعمال محور طلعت حرب

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع hمتداد محور طلعت حرب بمدينة القاهرة الجديدة حتى الطريق الأوسطي خلال محمية وادى دجلة مع تطوير المنطقة المحيطة.

مما يستلزم الغلق الكلي لطريق المحاجر في المسافة من طريق السخنة "طريق القطامية القديم" حتى تقاطعه مع محور محمد نجيب مع تحويل حركة المرور بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر، hعتبارًا من الساعة 12،5 صباحًا يوم الخميس 4 /4 /2024 ولمدة 3 أشهر.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة, مدير المرور, بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.