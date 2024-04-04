الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

3 أشهر.. غلق طريق المحاجر لتنفيذ أعمال محور طلعت حرب

طريق المحاجر
طريق المحاجر

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع hمتداد محور طلعت حرب بمدينة القاهرة الجديدة حتى الطريق الأوسطي خلال محمية وادى دجلة مع تطوير المنطقة المحيطة.

مما يستلزم الغلق الكلي لطريق المحاجر في المسافة من طريق السخنة "طريق القطامية القديم" حتى تقاطعه مع محور محمد نجيب مع تحويل حركة المرور بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر، hعتبارًا من الساعة 12،5 صباحًا يوم الخميس 4 /4 /2024 ولمدة 3 أشهر.

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لمدة شهر.. غلق كلى لميدان أسفل طريق الدائرى الأوسطى "كوبرى بتروجيت"

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غلق طريق كفر حمزة - شبين القناطر بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة, مدير المرور, بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة كثافات مرورية محور طلعت حرب القاهرة الجديدة الطريق الاوسطي

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