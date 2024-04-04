الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص والشروع فى قتل آخرين بالوراق

محاكمة
محاكمة

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله وآخر، بسبب خلافات سابقة بينهم، بمنطقة الوراق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، وعضوية المستشارين مختار عنصيل سالم، ووائل رجب سيد، وأمانة سر عبدالعزيز مناع.

نتائج التحقيقات

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5349 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهمين "ع. م"، 22 سنة، صاحب محل ملابس، "س. س"، 23 سنة، سمكري سيارات، "ح. ي"، 25 سنة، ميكانيكي موتسيكلات، "ك. أ"، 19 سنة، ميكانيكي، "ي. م"، 20 سنة، تاجر مواشي، "د.ش"، 22 سنة، مبلط سيراميك، "م. م"، 40 سنة،  صاحب مطبعة، أنهم في يوم 13 أبريل 2023، قتلوا عمدًا المجني عليه "ص. ع"، مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على إثر خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه.

واستعان بباقي المتهمين وبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية، وما إن ظفروا بالمجني عليه بالطريق العام حتى انهالوا عليه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل نجل المجني عليهما "محمد"، و"تامر. س"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه الأول، وما إن ظفروا به وبرفقته نجله وآخر حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية عالمين بنتيجتها الاحتمالية قابلين إياها، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة نجل المجني عليه بالعلاج، وفرار الآخر.

المتهمون أتلفوا عمدًا السيارة المملوكة لنجل المجني عليه المقتول

وبينت التحقيقات أن المتهمين أتلفوا عمدًا السيارة المملوكة لنجل المجني عليه المقتول، والذي ترتب عليه ضرر مالي، كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية "فردين، بندقية" خرطوش وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

محكمة جنايات جنوب الجيزة جنوب الجيزة محكمة جنايات بقتل شخص منطقة الوراق خلافات سابقة

مواد متعلقة

سباق سيارات متهور يحول طبيبة إلى أشلاء فى التجمع.. القصة كاملة

تحرش وسط البلد.. كواليس جريمة سائق تاكسى مع أجنبية فى القاهرة

اعترافات صادمة لقاتل شقيقته أثناء محاولته اغتصابها بالمطرية

3 أشهر.. غلق طريق المحاجر لتنفيذ أعمال محور طلعت حرب

انتقام موظف.. كواليس معركة بالأسلحة النارية بحى الهرم

اتهام عامل بالنظر على طالبات جامعة شهيرة أثناء دخولهن دورات المياه بأكتوبر

المشدد 3 سنوات لبائع فاكهة بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش فى أوسيم

غياب الفنانة نسرين طافش عن جلسة استئنافهاعلى حبسها 3 سنوات

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

سباق سيارات متهور يحول طبيبة إلى أشلاء فى التجمع.. القصة كاملة

عودة النازحين لشمال غزة.. سر توقف مفاوضات الهدنة فى مصر

مكالمة بايدن ونتنياهو تكشف تفاقم الخلاف وتناقض التعامل مع حرب غزة.. ما القصة؟

490 ألف طلب.. 29 أبريل موعد انتهاء مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى