الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستمع لأقوال أب قتل ابنه فى السلام: كنت بأدبه

قتل
قتل

استمعت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الإثنين، لأقوال سباك متهم بالتعدي بالضرب على نجله وتعذيبه حتى الوفاة.

وقال المتهم إنه يوم الواقعة عاد من العمل مبكرًا فوجد ابنه ذات الخمسة أعوام يلعب في الشارع ويتلفظ بألفاظ خارجة، فاستدرجه إلى المنزل وقيده وتعدى عليه بالضرب وأثناء ضربه انقطعت أنفاسه وتوفى في يده، فهاتف والدته التي كانت تشتري مستلزمات للبيت ونقلته إلى المستشفى وهناك أثبتوا وفاته نتيجة الضرب.

وأكد المتهم أنه لم يقصد قتله، لكنه كان يريد تأديبه وتحسين سلوكه حتى لا يشب على السباب والشتائم.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة الطفل المتوفي أنه مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، كما تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية نتجت عنه الوفاة وتوقف أجهزة الجسم عن العمل.

وكانت النيابة قررت تشريح جثة الطفل المتوفي، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا من سيدة بوفاة ابنها وعمره 5 سنوات، أثناء اللهو بالدراجة الهوائية. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين عدم صحة أقوال الأم، وأن وراء الواقعة والد الطفل، حيث تعدى عليه بالضرب ما تسبب فى موته بسبب شغب الطفل. 
 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

سوء سلوك دار السلام جثة الطفل تعذيب طفل - النيابة العامة

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