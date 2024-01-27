السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل مغسلة اعتدى على عاملين بفرد خرطوش في دار السلام

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، حبس عامل مغسلة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي علي عاملين، وإصابة أحدهما بإنفجار في العين، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، ومصادر ة السلاح.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من عامل مصاب برش خرطوش بالجسم، وقرر بأنه حال سيره صحبة صديقه عامل، مصاب بإنفجار بالعين اليسرى وإشتباه بإنفجار بالعين اليمنى.

ولا يمكن إستجوابه محجوز بإحدى المستشفيات بدائرة القسم، حدثت بينهما وبين عامل بمغسلة مشادة كلامية لقيام المذكور بالتنمر على صديقه تطورت لمشاجرة قام على أثرها بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام فرد خرطوش كان بحوزته ونتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وطلقتين  وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات امن القاهرة النيابة العامة نصب قتل سرقة

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