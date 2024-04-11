الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"خرج ولم يعد".. 3 لصوص قتلوا سائق "توكتوك" لسرقته فى الدقهلية

المتهمون
المتهمون

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على 3 لصوص قتلوا سائقًا لسرقة "توكتوك" في الدقهلية.

 تفاصيل الواقعة

تلقى مركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من إحدى السيدات بخروج زوجها من مسكنهما مستقلًا مركبة "توكتوك" ملكه بدون لوحات معدنية وعدم عودته، وفى وقت لاحق عثر على جثته بمياه أحد المصارف المائية بدائرة المركز ولم يتم العثور على "التوكتوك" خاصته.

نتائج الفحص وتحديد مرتكبي الواقعة

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية.

 

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اعترافات المتهمين 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة حيث قاموا باستيقاف المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوكتوك" خاصته وطلبوا منه توصيلهم لإحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بمكان العثور على جثة المجنى عليه  قاموا بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وإحداث إصابته بجرح طعني وخنقه حتى فارق الحياة وإلقائه بمياه المصرف والاستيلاء على "التوكتوك - هاتفه المحمول" ولاذوا بالهرب.

وأضاف المتهمون، قيامهم بالتصرف فى مركبة "التوكتوك" بالبيع لعميلهم "سيئ النية" سائق "توكتوك" بمقابل مبلغ مالى "تم ضبطه وأرشد عن المركبة".

 كما أرشدوا عن (الهاتف المحمول المستولى عليه - باقى ثمن بيع "التوكتوك") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام الدقهلية سرقة توك توك قتلوا سائق قطاع الأمن العام

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