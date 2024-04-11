الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط عاطل قبل ترويج 2000 دولار في السوق السوداء بالجيزة

ضبط عاطل
ضبط عاطل

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على عاطل، بحوزته 2000 دولار، يتاجر بها فيالسوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث الجيزة، المقدم هشام فتحي؛ بالقبض على عاطل بحوزته 2000 دولار أمريكي.

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سقوط صاحب محل عبايات بحوزته 4 آلاف دولار في كرداسة

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ضبط تاجر عملة بـ30 ألف دولار أمريكى فى العجوزة

وتمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي، في إطار استمرارها للضربات الأمنية للوقوف أمام تلك الجرائم والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

2000 دولار السوق السوداء الجيزة مباحث الجيزة وزارة الداخلية

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