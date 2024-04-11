سقوط عاطل قبل ترويج 2000 دولار في السوق السوداء بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على عاطل، بحوزته 2000 دولار، يتاجر بها فيالسوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث الجيزة، المقدم هشام فتحي؛ بالقبض على عاطل بحوزته 2000 دولار أمريكي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي، في إطار استمرارها للضربات الأمنية للوقوف أمام تلك الجرائم والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.