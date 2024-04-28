الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

لعشاق الحلويات.. طريقة عمل البسبوسة في المنزل وتحضير الشربات

البسبوسة
البسبوسة

تعد البسبوسة من الحلويات المحببة لدى الجميع، وهي حلوى تركية ناعمة ورطبة للغاية، تحظى بشعبية كبيرة في دول الشرق الأوسط، ولكل دولة طريقتها الخاصة في صنع هذه البسبوسة.

طريقة عمل البسبوسة في المنزل

 ويرصد موقع “الدستور” طريقة عمل البسبوسة في المنزل بكل سهولة:

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طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي وكيفية تحضير الشربات لطعم أفضل بطرق أسهل

مقادير البسبوسه بالقشطة


كوب سميد
علبه قشطة
1 معلقه صغيره فانيلا
1/2 كوب سكر
1/2 كوب زيت
1 معلقه كبيره بيونغ باودر


مقادير القشطة


2 كوب حليب
4 ملاعق نشأ
4 حبات جبنه اي نوع
1 علبه قشطه
للتزين فستق حلبي

طريقة التحضير طريقة عمل البسبوسة

  • يتم وضع كل من السميد، والسكر، والقشطة، والفانيليا، والبيكنج بودر معًا في وعاء.
  • أضيفي إلى ما سبق كل من القرفة، واللبن الزبادي، وجوز الهند، والزبدة إلى الخليط، مع الاستمرار في التقليب، إلى الحصول على الخليط المتجانس.
  • ضعي خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالزيت أو السمنة، ثم أدخلي الصينية إلى الفرن في درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة تقريبًا، إلى أن تحمر أطراف البسبوسة، وتنضج.
  • أخرجي الصينية من الفرن، ثم صبي نصف كمية القطر على البسبوسة، ثم يتم تقطيع البسبوسة بالسكين إلى مربعات صغيرة.
  • توضع حبات اللوز في البسبوسة، ثم تعاد إلى الفرن مرة أخرى تحت الشواية العلوية للتحمير.
  • أخرجي صينية البسبوسة من الفرن، ثم صبي باقي القطر عليها، وتقدم وبالهناء والشفاء.
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حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

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طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي وكيفية تحضير الشربات لطعم أفضل بطرق أسهل

مكونات شربات البسبوسة 

  • عصير نصف ليمونة.
  • كوب ونصف ماء.
  • رشة من القرفة المطحونة.
  • 2 كوب من السكر الناعم.
  • زعفران.

طريقة تحضير شربات البسبوسة

1 - يتم وضع كمية من الماء في إناء، ويضاف إليه السكر.

2 - يوضع الإناء على النار مرتفعة الحرارة، ويترك إلى الغليان.

3 - أضيفي عصير الليمون إلى ما سبق، مع رشة من القرفة المطحونة.

4 - يترك الخليط على النار الى الغليان، ثم تهدأ الحرارة، ويترك إلى الغليان لمدة 10 دقائق تقريبًا إلى الحصول على القوام الكثيف.

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