الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات على سفرة رمضان 2023 .. بالخطوات

بسبوسة بالمكسرات
بسبوسة بالمكسرات

تعتبر البسبوسة من الحلويات المتواجدة بشكل دائم على سفرة رمضان، وهي حلوى تركية ناعمة ورطبة للغاية تحظى بشعبية كبيرة في دول الشرق الأوسط، ولكل دولة طريقتها الخاصة في صنع هذه البسبوسة التى لها طعم لا يقاوم لذا خلال السطور التالية نوضح طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات.

 

طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات

مكونات عمل البسبوسة بالمكسرات

  • دقيق وسميد لجميع الأغراض.
  • جوز الهند المجفف
  • نكهة البرتقال .
  • اللوز المقشر .
  • البيض
  • الزبادي
  • السكر
  • الزبدة المذابة
  • الزيت النباتي

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خطوات عمل البسبوسة بالمكسرات

  • نقوم بتسخين الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية).
  • يتم إضافة  البيض والسكر في وعاء ويخفق جيدا.
  • يتم إضافة الزبادي ويُخفق حتى يتجانس.
  • يتم إضافة الزبدة المذابة وزيت نباتي ويتم خفقه جيدًا.
  • أضف مستخلص الفانيليا ، والبيكنج بودر والدقيق متعدد الاستخدامات وجوز الهند المجفف والسميد وبشر البرتقال.
  • يتم مزج كل شيء جيدًا.
  • صب الخليط في صينية خبز دائرية مدهونة بالزبدة مقاس 10 بوصات، يمكنك أيضًا استخدام صينية مستطيلة أو تجربة صينية مربعة للجوانب الأطول.
  • نرتب انصاص اللوز على البسبوسة ومن ثم يتم وضعها بالفرن مدة  35-40 دقيقة حتى يخرج عود أسنان نظيفًا.

طريقة عمل شربات البسبوسة

  • لعمل شراب السكر أضيفي السكر والماء في قدر.
  • دعها تطهى سويًا حتى يذوب السكر.
  • يضاف الماء والسكر في مقلاة.
  • يُسكب شراب السكر فوق الكيك الدافئ ويُترك حتى يبرد تمامًا، أخرجي القطع وقدميها.

ملاحظة : 

الزبادي العادي يتم استخدامه بدلاً من البيض في هذه الوصفة، لا يجب استخدام الزبادي اليوناني هنا لأنه سميك جدًا لهذه الوصفة، كما أن العسل ستستخدم العسل لإضفاء لمسة حلاوة طبيعية إضافية.

السمن يشبه الزبدة المصفاة ويضفي نكهة غنية وجوزية لا يمكن التغلب عليها، يمكنك استخدام الزبدة العادية إذا لم يكن لديك أي زبدة في متناول اليد.

البسبوسة من الحلويات المتواجدة مكونات عمل البسبوسة بالمكسرات طريقة عمل شراب السكر شراب السكر شراب السكر فوق الكيك طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات طريقة عمل شربات البسبوسة

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وائل لطفي

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