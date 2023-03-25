طريقة عمل الجلاش بمكونات بسيطة وسهلة .. خطوة بخطوة

تحرص كل ست بيت على إضفاء لمسات بسيطة على أطباق الفطار في عزومات رمضان، والجلاش باللحمة المفرومة يعتبر من الأكلات الأساسية في العزومات، وفيما يلي طريقة عمل الجلاش بمكونات بسيطة وسهلة لعزومات رمضان 2023.

تعصيج اللحمة:

المقادير:

نصف كيلو لحمة مفرومة

ملعقة من الفلفل

ملعقة من الكمون

ملعقة من الملح

ملعقة من السبع بهارات

بصلة كبيرة

3 فلفل أخضر

طريقة تعصيج اللحمة المفرومة للجلاش:

تقشير البصل لقطع صغيرة ومن ثم بعد دخوله في مرحلة الدبلان يتم إضافة كمية اللحمة المفرومة ومن ثم الفلفل الأخضر. وضع التوابل . اللحمة حينها جاهزة .

مكونات الوصفة:

لفة عجينة الجلاش

لحم مفرومة معصجة

نصف كوب من السمن

عدد 2 كوب من الحليب

الخطوات:

يقسم الجلاش إلى نصفين، نحضر صينية وندهنها بالسمن، ونضع فوقها ورقتين من الجلاش وندهنها بسيط بالسمن بواسطة الفرشاة، وبين كل ورقتين ندهنها بالسمن أو الزبد إلى أن تنتهى نصف الكمية ونضع اللحمة المفرومة، ويحضر باقي الجلاش ونقوم بنفس الطريقة السابقة إلى أن ينتهى ونقطعه قبل وضعه فى الفرن. بعد ذلك يتم تحضير الخلطة التى توضع على وجه الجلاش وهي عبارة عن حليب دافئ ونضع عليه البيض ومكعب الدجاج والملح والفلفل ونضربهم جيدا، ثم نضع هذا الخليط على الجلاش. يجب ترك الصينية خارج الفرن حوالي ربع ساعه تقريبا حتى يتشرب الخليط وبعد ذلك ضعيه في الفرن حتى ينضج.

يمكن تقديمه مع طبق من الطحينة:

طريقة عمل طبق طحينة

المكونات

ربع طحينة

فص ثوم

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة من الزيت

كوب ماء دافىء

ملح

كمون

طريقة تحضير طبق الطحينة

1- في طبق نضع الطحينة ومن ثم الماء الدافئ والتقليب حتى نحصل على القوام المناسب.

2- ومن ثم يتم وضع كمية الخل والملح والكمون وفص الثوم ويتم التقليب بشكل جيد.

3- نقوم بتقديم الطبق عن طريق وضع القليل من البقدونس والزيت .