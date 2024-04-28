ما هو طفح الشمس وأبرز العلامات البدائية؟

يعد طفح الشمس أحد الأمراض الشائعة في فصل الصيف، ومن ضمن الأمراض الطفح الجلدي الناتج عن الشمس في ظهور حب شباب حمراء اللون مثيرة للحكة على صدرك وذراعيك وساقيك، والطفح الجلدي الشمسي الأكثر شيوعًا، ويحدث ذلك عادةً في الربيع أو الصيف، عندما تقضي وقتًا أطول في الشمس، وفقًا لموقع Hindustan times.

أعراض طفح الشمس

تظهر أعراض الطفح الجلدي عادةً عندما تتعرض لأشعة الشمس الشديدة لأول مرة في الربيع أو أوائل الصيف، تبدأ عادةً على شكل نتوءات حمراء صغيرة وناعمة ومسطحة على صدرك وذراعيك وساقيك، يكون وجهك ويديك أقل عرضة للإصابة بهذا الطفح الجلدي لأن تلك المناطق تتعرض لأشعة الشمس بشكل أكبر على مدار العام.

قد تلاحظ أيضًا:

بقع كبيرة في الجلد

بثور صغيرة مملوءة بالسوائل.

علامات دائرية لونها أحمر.

حكة أو حرقان في منطقة الطفح الجلدي.

يمكن أن يتطور الطفح الجلدي الناتج عن الشمس بعد دقائق إلى ساعات من التعرض لأشعة الشمس، لكنه قد يظهر بعد مرور ما يصل إلى 1-4 أيام.



عادة ما يتم حل الطفح الجلدي خلال 14 يومًا، خاصة إذا تجنبت التعرض لأشعة الشمس، ولكنها قد تستغرق وقتًا أطول للشفاء مع التعرض المتكرر لأشعة الشمس، عادة ما يتم التخلص منها دون ترك ندوب.

كيفية الوقاية من الطفح الجلدي الناتج عن الشمس

يمكنك الوقاية من الطفح الجلدي الناتج عن الشمس باتباع التوصيات التالية:

1 - تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وابحث عن الظل عندما تكون بالخارج.

2 - ارتداء الملابس الواقية، بما في ذلك القبعات والنظارات الشمسية والقمصان الشمسية.

3 - استخدمي واقيًا من الشمس بمعامل حماية SPF 50 أو أعلى، وأعيدي وضعه كل ساعتين.

4 - فكر في استخدام مواقع الويب وتطبيقات الهواتف الذكية لمراقبة مستويات الأشعة فوق البنفسجية المحلية.