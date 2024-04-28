نصائح غذائية.. البرتقال ضروري لصحة أفضل في الصيف

تناول البرتقال أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الجسم وتعزيز جهاز المناعة، فالبرتقال غني بفيتامين C الذي يعد عاملًا أساسيًا في دعم الجهاز المناعي ومكافحة الأمراض الموسمية مثل الزكام والإنفلونزا، ومن المميز استمرار وجوده خلال فصل الصيف.



فكما جاء فى موقع "هيلث" فيحتوي البرتقال على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة مثل البوتاسيوم والفيتامينات الأخرى التي تساعد في تحسين وظائف الجسم ومحاربة التعب والإرهاق الناتج عن تقلبات الطقس خلال فصل الشتاء.

وبحسب ما ذكر في الموقع، لا يقتصر دور البرتقال على دعم الصحة البدنية فحسب، بل يمتد أيضًا ليشمل الصحة النفسية، حيث يعتبر تناول الفواكه الطازجة مثل البرتقال مصدرًا للطاقة والإشباع السريع الذي يساعد في تحسين المزاج والتخلص من الشعور بالإجهاد والتوتر.

بالنظر إلى هذه الفوائد الصحية العديدة، يصبح من الضروري تضمين البرتقال كجزء أساسي من نظامنا الغذائي خلال فصل الشتاء، لضمان الحفاظ على صحتنا ونشاطنا خلال هذا الفصل البارد والمتقلب.



فوائد تناول البرتقال

تعزيز الهضم: يحتوي البرتقال على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

تقوية العظام: يحتوي البرتقال على الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، الذين يلعبون دورًا هامًا في تقوية العظام والأسنان.

فوائد للبشرة: فيتامين C الموجود بكثرة في البرتقال يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في تحسين صحة البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة المبكرة.

تحسين الرؤية: يحتوي البرتقال على مركبات تساعد في الحفاظ على صحة العين وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي.

تنظيم ضغط الدم: يحتوي البرتقال على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.