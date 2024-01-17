هذا ما سيحدث لجسمك عند تناول مشروب القرفة يوميًا؟

يساعد تناول القرفة بانتظام في خفض مستويات السكر في الدم وتقليل مضاعفات مرض السكري وتحسين مقاومة الأنسولين، كما يساعد الاستهلاك المنتظم للقرفة فى الحفاظ على شباب البشرة والشعر؛ لغناها بمضادات الأكسدة والبوليفينو، كما تعمل على محاربة الشيخوخة وتعزيز نمو الشعر.



القرفة تساعد فى الحماية من الالتهابات

كما أن تناول القرفة يساعد في منع الالتهابات البكتيرية والفطرية والطفيلية، وهي نوع من البكتيريا المسئولة عن التسبب في التسمم الغذائي، لذا يجب الحرص على تناول القرفة بشكل مستمر، وذلك للاستفادة من الخصائص العديدة له.



تعزيز صحة العظام

يساعد تناول القرفة في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهو ما اظهرته دراسة أجريت عام 2012 أن النساء بعد سن اليأس واللاتي يشربن كوبا واحدًا من القرفة يوميًا يصبح لديهن فقدانا أقل للعظام في العمود الفقري والرقبة؛ مقارنة بالنساء اللاتي لم يتناولن مشروب القرفة يوميا.

التوتر والقلق

كما يساعد تناول مشروب القرفة فى القضاء على مشكلة التوتر والقلق، وذلك لأن مشروب القرفة له فاعلية كبيرة فى القضاء على مشكلة نقص البوتاسيوم فى الجسم، الذي ينتج عنه الشعور بالتوتر والقلق، وبالتالى عدم القدرة على النوم بشكل سليم، لذا فإنه مشروب مثالى، خاصة خلال فصل الشتاء، وذلك نتيجة لأن فى فصل الشتاء يزداد لدينا الشعور بالأرق.

التقلصات

كما تساعد القرفة فى حل مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الشعور بالإمساك والمغص، وكذلك الشعور بالرغبة فى القيء، لذا فإنه ينصح بتناولها مرة يوميا لحل مشاكل الجهاز الهضمي، كما تساعد فى تقليل التقلصات فى كثير من الأحيان.