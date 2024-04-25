منها شرب السوائل.. استراتيجيات لحماية مرضى ارتفاع ضغط الدم في فصل الصيف

يعد الحفاظ على صحة مرضى ارتفاع ضغط الدم أمرًا بالغ الأهمية في فصل الصيف الحار، وللحماية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة وضغوطات الجو، يجب اتباع إستراتيجيات متكاملة تشمل النظام الغذائي والنشاط البدني.

وكما جاء فى موقع "هيلث"، فهناك بعض النصائح الهامة لحماية مرضى ارتفاع ضغط الدم خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى قائمة بأهم الأطعمة التي ينبغي تضمينها في النظام الغذائي الصحي لهؤلاء المرضى.

استراتيجيات مفيدة لحماية مرضى ارتفاع ضغط الدم في الصيف

1- شرب السوائل بانتظام:

يجب تناول كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف، ويُفضل تجنب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالسكر.

2. الابتعاد عن الحرارة الشديدة:

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترات الظهيرة، واختيار الأوقات الصباحية أو المسائية لممارسة النشاطات الخارجية.

3. ارتداء الملابس الخفيفة:

يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة والقطنية للسماح بتهوية الجسم وتقليل ارتفاع درجة حرارته.

4. ممارسة الرياضة بانتظام:

يُنصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي أو السباحة، ولكن في أوقات مناسبة وتحت إشراف طبيب.

5. الحفاظ على التغذية المتوازنة:

ينبغي تناول وجبات غذائية متوازنة ومتنوعة تحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية.

أهم الأطعمة لمرضى ارتفاع ضغط الدم في الصيف

1. الفواكه الطازجة:

مثل البطيخ والشمام والبرتقال والفراولة، والتي تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف.

2. الخضروات الورقية الخضراء:

مثل السبانخ والكرنب، والتي تساهم في تقليل ضغط الدم.

3. الأسماك الدهنية:

مثل السلمون والتونة، والتي تحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 المفيدة لصحة القلب.

4. المكسرات والبذور:

مثل اللوز والبندق والكاجو، والتي تحتوي على مغذيات مفيدة لخفض ضغط الدم.

5. الحبوب الكاملة:

مثل الشوفان والأرز البني والخبز الكامل، والتي تعزز الشعور بالشبع وتساهم في تحسين صحة القلب.

باتباع هذه الإستراتيجيات وتضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي، يمكن لمرضى ارتفاع ضغط الدم الاستمتاع بصحة جيدة والحفاظ على استقرار ضغط الدم خلال فصل الصيف.