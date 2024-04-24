مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على الأطفال وكيفية حمايتهم

تعد درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف من المخاطر التي تهدد صحة الأطفال، ويجب على الآمهات أن يكون لديهن دراية بتلك المخاطر والتدابير الوقائية اللازمة لحماية أطفالهن من تأثيرات الحرارة القاسية، كما يتوجب عليهن معرفة الأطعمة التي يمكن تناولها لمساعدة الأطفال في التعامل مع درجات الحرارة العالية.





مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على الأطفال

وفقا لما جاء فى موقع "هيلث"، المعنى بأخبار الصحة، فمن المخاطر الصحية التي تنجم عن ارتفاع درجات الحرارة على الأطفال، مثل ضربات الشمس والإجهاد الحراري والجفاف. يتم توضيح كيف يكون تأثير الحرارة أكثر حدة على الأطفال نظرًا لعدم قدرتهم على التحكم في درجة حرارة أجسادهم بشكل فعال مثل البالغين.





كيفية حماية الأطفال من الحرارة الشديدة

وهناك مجموعة من الإرشادات والتوجيهات لحماية الأطفال من تأثيرات الحرارة العالية، مثل الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وارتداء الملابس الفضفاضة والمصنوعة من الأقمشة القطنية وشرب كميات كافية من الماء والبقاء في أماكن مظللة.





أطعمة ينبغى إعطاؤها للطفل في الطقس الحار

هناك مجموعة من الأطعمة تساعد الأطفال على التعامل مع الحرارة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والأملاح المعدنية، والوجبات الخفيفة التي تساعدهم على الحفاظ على توازن السوائل في أجسادهم.

ويجب منح الأطفال الزبادي الذى يعتبر من الأطعمة الخفيفة المفضله لدىهم اخاصةً بعد إضافة العسل الأبيض أوقطع الفواكه لتصبح وجبة غذائية متكاملة، فيساعد تناول الزبادي على ترطيب الجسم ويجعله باردًا من الداخل.



كما يمكنك إعطاء الأطفال الذرة خاصةً الذرة المشوية أو المسلوقة،فهى تحتوي على الحديد وبالتالي تقلل من فرص الإصابة بفقر الدم حيث أن الأطفال يحتاجون إلى تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

تتوفر الألياف بنسبة كبيرة في الذرة مما يساهم في تحسين عملية الهضم وعدم الإصابة بالانتفاخات والغازات.



