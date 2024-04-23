الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

نصائح للاستمتاع بشم النسيم في ظل ارتفاع درجات الحرارة

شم النسيم
شم النسيم

في أيام شم النسيم، تتحوّل الحدائق والمتانزهات لمسارات تنفس وأماكن للاحتفال والترفيه، ومع الطقس الصعب، يأتي تحدي التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، ونجد أنفسنا نبحث عن طرق للتمتع بالاحتفالات بشكل مريح وآمن. 

فإذا كنت تتساءل عن كيفية التغلب على الحرارة والاستمتاع بشم النسيم، فإليك بعض النصائح للاستمتاع بالاحتفالات في ظل الأجواء الحارة .

أماكن يمكن زيارتها في شم النسيم :

منتجعات البحر

 استمتع بيوم مشمس على شواطئ البحر الأحمر مثل شرم الشيخ، الغردقة، ومرسى علم، حيث يمكنك الاستمتاع بالسباحة والغطس في المياه الصافية.

حمامات السباحة في الفنادق

 استرخِ واستمتع بالمياه العذبة والمناظر الخلابة في حمامات السباحة الفاخرة الموجودة في الفنادق والمنتجعات.

الحدائق الوطنية والمتنزهات المائية

 قم بزيارة المتنزهات المائية في القاهرة لتجربة الألعاب المائية والترفيه.

مقاهي ومطاعم على الشاطئ

استرخِ في أحد مقاهي الشاطئ أو المطاعم البحرية، حيث يمكنك الاستمتاع بمناظر البحر الرائعة وتناول الأطعمة اللذيذة.

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

المنتزهات والحدائق الوطنية الشاسعة

 تجنب الحرارة عن طريق زيارة المنتزهات والحدائق الوطنية الواسعة التي توفر ظلال طبيعية وأماكن للنزهات والتجول.

حدائق الأزهر والأزهر الخضراء في القاهرة

 توفر هذه الحدائق بيئة مثالية للنزهات والاسترخاء مع العائلة والأصدقاء.

حديقة الأندلس في الإسكندرية

 تعتبر واحدة من أجمل الحدائق في الإسكندرية، حيث يمكنك الاستمتاع بالأجواء الخلابة والمناظر الطبيعية الرائعة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارين؛ الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، والثاني؛ بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

شم النسيم الشوارع الحرارة المرتفعة منتجعات البحر المتنزهات المائية المنتزهات

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موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

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