الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشارى تغذية يكشف عن السلوكيات الخاطئة التى تهدد صحة الإنسان خلال شهر رمضان

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري تغذية، إن هناك كارثة يرتكبها الكثير من المواطنين طوال شهر رمضان المبارك وهو جعل يوم رمضان وجبة واحدة ممتدة منذ أذان المغرب وحتى الفجر.

أساليب خاطئة فى الطعام

وأكد نزيه، خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن استمرار تناول المقبلات والطعام المتنوع والمختلف دون حركة بعد الإفطار في شهر رمضان أمر خاطئ ومضر للصحة.

وتابع: "كل المصنعات من طعام وعصائر ومياه غازية وغيرها من المصنفات التي يتم الإعلان عنها طوال الشهر المبارك كارثة حقيقية تهدد حياة الإنسان".

فوائد التمر 

واستطرد: "تناول التمر باللبن صحي للغاية، لأن به معظم المعادن والكثير من الألياف،، لذا التمر يعد وجبه أساسية، والتمر من أنواع الفواكهة التي لا تُرش بالمبيدات".

مجدي نزيه الستات مايعرفوش يكذبوا سي بي سي فوائد التمر أضرار المصنعات

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