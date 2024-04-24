الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

النهاردة كام من شهر شوال فى النتيجة

التقويم
التقويم

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن انهاردة كام من شهر شوال، فيبحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن النتيجة لمعرفة اليوم الكام من شهر شوال، لمعرفة التاريخ الخاص بشهر شوال، ونستعرض فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن مواعيد شهر شوال. 

النهاردة كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير النهارده كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء ٢٤-4-2024.

شهر شوال هو الشهر العاشر في التقويم الهجري، ويأتي مباشرة بعد شهر رمضان المبارك. يعتبر شهر شوال من الأشهر المهمة في الإسلام، حيث يحتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك في أول أيامه. وقد سمي هذا الشهر "شوال" نسبة إلى مصطلح "التشوّل"، وهو الانتشال والنماء والتقوية، حيث يعتقد أن في هذا الشهر يزداد النمو والتعافي بعد شهر رمضان، وتعود القوى والنشاطات الاجتماعية إلى سابق عهدها.

فضل صيام الأيام القمرية 1445 ومواعيدها في شهر شوال

النهارده كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس

النهاردة كام شوال ٢٠٢٤

اليوم الاربعاء: ١٥ شوال 1445 (1445-10-9).

تاريخ اليوم الميلادي والهجري 

يوافق ٢٤  من شهر أبريل 2024م: في التاريخ الميلادي.

يوافق ١٥ من شهر شوال 1445ه‍: في التاريخ الهجري.


دعاء اليوم ١٥ شوال

"اللهم جنبني منكرات الأخلاق، والأهواء، والأعمال، والأدواء"

حديث اليوم التاسع من شوال

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) رواه البخاري ومسلم.

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هل يجوز صيام الست من شوال متفرقين؟

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كم يوم تبقى على صيام الست من شوال

 

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