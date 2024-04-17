مع بدء صيام الست من شوال بدءا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، يشغل بال الكثير من المسلمين معرفة هل يجوز صيام الست من شوال متفرقين عبر جوجل، حيث يبدأ صيام الست من شوال، طبق ما جاء بالسنة النبوية، لذلك يسعى المسلمين لصيام الـ 6 من شوال لما يكن لها من ثواب عظيم عند الله عز وجل.

هل يجوز صيام الست من شوال متفرقين

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير فضل وثواب صيام الست البيض ومتى سيبدأ صيامها وهل سيجوز صيامها متفرقة ؟.

ما هو فضل صيام الست من شوال ؟

فضل صيام الست من شوال سيعادل صيام الدهر بأكمله حيث أن ورد بموقع دار الافتاء المصرية أن يكون صيام الست من شوال مستحب وذلك عند كثير من أهل العلم سلفًا وخلفًا، وسيبدأ بعد يوم عيد الفطر مباشرة؛ لقول النبي “صلى الله عليه وآله وسلم”:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».

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هل يجوز صيام الستة البيض متفرقة ؟

وأفتى الشيخ حسنين محمد مخلوف، من علماء الدين الاسلامى، أنه يكون من صام المسلم الست البيض متتابعة من اليوم الثاني من شهر شوال فقد أتى بالأفضل، وإن يكون صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.

واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” أنه قال:

«مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه.

وفسر الحديث بأن الحسنة بعشر أمثالها؛ فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بستين يومًا، وهذا تمام السَّنة، فإذا استمر الصائم على ذلك فكأنه صام دهره كله، وفي الحديثين دليلٌ على استحباب صوم الست عقب اليوم الذي سيفطر فيه الصائم وجوبًا وهو يوم عيد الإفطار.