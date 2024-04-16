الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد صيام الأيام البيض في شوال

صيام الأيام البيض
صيام الأيام البيض في شوال

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صيام الأيام البيض في شوال كي يكتمل معهم صيام الست من شوال والذي حثنا الرسول عليه بقوله صل الله عليه وسلم "مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ.

نوضح في التقرير التالي موعد صيام الأيام البيض في شوال وفضل صومهم خاصة وجودهم في شهر شوال. 

موعد صيام الأيام البيض في شوال


يبدأ صيام الايام البيض في شهر شوال للعام الهجري 1445

الاثنين الموافق 13 شوال 1445 والموافق بالميلادي 22 ابريل 2024

الثلاثاء الموافق  14 شوال 1445  والموافق بالميلادي 23 ابريل 2024

الاربعاء الموافق  15  شوال 1445  والموافق بالميلادي 24 ابريل 2024

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فضل صيام الأيام البيض

جاء في فضل صيام صيام الأيام البيض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إِذا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثًا، فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبعَ عَشْرَةَ، وخَمْسَ عَشْرَةَ 
لذلك فصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأنها سنة، وأنها تعدل صيام الدهر فإن الحسنة بعشر أمثالها كما أوصى النبي ﷺ.

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. 
وعن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة

وفي اجابة دار الافتاء المصرية عن صيام الايام البيض جاء أنه ندب لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر، وصيام يوم عرفة، وصيام عاشوراء ويومًا قبلها أو يومًا بعدها، وستة شوال، ووعد الصائم بأن له أجرًا عظيمًا.
 

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