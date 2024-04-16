ما حكم الجمع في الصيام بين القضاء وصيام ست من شوال؟.. "الإفتاء" تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه،:" حكم الجمع في الصيام بين نية القضاء وصيام ست من شوال؟"، وأجابت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على السائل.

وقالت الإفتاء إنه يجوز للمسلم أن يجمع في الصوم بين نية قضاء ما عليه من رمضان ونية صيام الست من شوال، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال، ويكتفي بكل يوم يقضيه فيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويكون صومُه هذا مجزئًا له عن قضاء الصومِ الواجب عليه وصومِ التطوُّع معًا، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا على حدة.

يجوز عند كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز عند كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

وأكدت أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال، وذلك قياسًا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة، فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد؛ لكون هذه الصلاة التي أداها قبل أن يجلس.