اليوم.. وزير الأوقاف يكرم شركاء النجاح خلال رمضان من الأئمة والواعظات
يكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شركاء النجاح في شهر رمضان 1445هـ، من الأئمة والواعظات ومديري العموم ، اليوم الثلاثاء، 16/ 4/ 2024م بمسجد النور بالعباسية.
كان الدكتور محمد مختار جمعة، كرم أمس الأول، شركاء النجاح في شهر رمضان الكريم من القراء والمبتهلين، حيث كرَّم كلا من.
تكريم القراء
1 - القارئ الشيخ محمد صالح أحمد حشاد
2 - القارئ الطبيب أحمد أحمد أحمد نعينع
3 - القارئ الشيخ محمود محمد حسن الخشت
4 - القارئ الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح درويش الطاروطي
5 - القارئ الشيخ عبد الناصر سعد عبد الباسط حرك
6 - القارئ الشيخ طه محمد نعمان حسين
7 - القارئ الشيخ أحمد تميم محمود أحمد المراغي
8 - القارئ الشيخ محمود سالمان عبد السلام أبو زيد الحلفاوي
9 - القارئ الشيخ محمود عبد الباسط محمد عبد الرحمن الحسيني
10 - القارئ الشيخ أحمد عوض إسماعيل يوسف فيوض
11 - القارئ الشيخ محمود علي حسن
12 - القارئ الشيخ السيد عبد الكريم عبده الغيطاني
13 - القارئ الشيخ الخضر أحمد محمد مصطفى
14 - القارئ الشيخ محمد علي عبد الفتاح درويش الطاروطي
تكريم المبتهلين
1 - المبتهل عبد اللطيف العزب حسين العزب وهدان
2 - المبتهل محمد الحسن عشري حسين
3 - المبتهل محمد إبراهيم محمد إسماعيل الجزار
4 - المبتهل بلال مختار مندوه عبد المولى
5 - المبتهل عبد الرحمن حسين مصطفى أحمد الأسواني
6 - المبتهل محمد عبد القادر أبو سريع
7 - المبتهل معوض مصطفى معوض السيد الفشني
8 - المبتهل محمد عبد السلام حسن إبراهيم الحسيني
9 - المبتهل يسري أحمد صفوت محمد معتوق