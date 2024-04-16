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اليوم.. وزير الأوقاف يكرم شركاء النجاح خلال رمضان من الأئمة والواعظات

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شركاء النجاح في شهر رمضان 1445هـ، من الأئمة والواعظات ومديري العموم ، اليوم الثلاثاء، 16/ 4/ 2024م بمسجد النور بالعباسية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، كرم أمس الأول، شركاء النجاح في شهر رمضان الكريم من القراء والمبتهلين، حيث كرَّم كلا من.

تكريم القراء


1 - القارئ الشيخ محمد صالح أحمد حشاد
2 - القارئ الطبيب أحمد أحمد أحمد نعينع
3 - القارئ الشيخ محمود محمد حسن الخشت
4 - القارئ الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح درويش الطاروطي
5 - القارئ الشيخ عبد الناصر سعد عبد الباسط حرك
6 - القارئ الشيخ طه محمد نعمان حسين
7 - القارئ الشيخ أحمد تميم محمود أحمد المراغي 
8 - القارئ الشيخ محمود سالمان عبد السلام أبو زيد الحلفاوي
9 - القارئ الشيخ محمود عبد الباسط محمد عبد الرحمن الحسيني
10 - القارئ الشيخ أحمد عوض إسماعيل يوسف فيوض
11 - القارئ الشيخ محمود علي حسن
12 - القارئ الشيخ السيد عبد الكريم عبده الغيطاني
13 - القارئ الشيخ الخضر أحمد محمد مصطفى
14 - القارئ الشيخ محمد علي عبد الفتاح درويش الطاروطي

 تكريم المبتهلين

1 - المبتهل عبد اللطيف العزب حسين العزب وهدان 
2 - المبتهل محمد الحسن عشري حسين 
3 - المبتهل محمد إبراهيم محمد إسماعيل الجزار
4 - المبتهل بلال مختار مندوه عبد المولى 
5 - المبتهل عبد الرحمن حسين مصطفى أحمد الأسواني 
6 - المبتهل محمد عبد القادر أبو سريع
7 - المبتهل معوض مصطفى معوض السيد الفشني 
8 - المبتهل محمد عبد السلام حسن إبراهيم الحسيني 
9 - المبتهل يسري أحمد صفوت محمد معتوق 
 

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد النور بالعباسية رمضان الكريم

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