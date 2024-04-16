اليوم.. وزير الأوقاف يكرم شركاء النجاح خلال رمضان من الأئمة والواعظات

يكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شركاء النجاح في شهر رمضان 1445هـ، من الأئمة والواعظات ومديري العموم ، اليوم الثلاثاء، 16/ 4/ 2024م بمسجد النور بالعباسية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، كرم أمس الأول، شركاء النجاح في شهر رمضان الكريم من القراء والمبتهلين، حيث كرَّم كلا من.

تكريم القراء



1 - القارئ الشيخ محمد صالح أحمد حشاد

2 - القارئ الطبيب أحمد أحمد أحمد نعينع

3 - القارئ الشيخ محمود محمد حسن الخشت

4 - القارئ الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح درويش الطاروطي

5 - القارئ الشيخ عبد الناصر سعد عبد الباسط حرك

6 - القارئ الشيخ طه محمد نعمان حسين

7 - القارئ الشيخ أحمد تميم محمود أحمد المراغي

8 - القارئ الشيخ محمود سالمان عبد السلام أبو زيد الحلفاوي

9 - القارئ الشيخ محمود عبد الباسط محمد عبد الرحمن الحسيني

10 - القارئ الشيخ أحمد عوض إسماعيل يوسف فيوض

11 - القارئ الشيخ محمود علي حسن

12 - القارئ الشيخ السيد عبد الكريم عبده الغيطاني

13 - القارئ الشيخ الخضر أحمد محمد مصطفى

14 - القارئ الشيخ محمد علي عبد الفتاح درويش الطاروطي

تكريم المبتهلين

1 - المبتهل عبد اللطيف العزب حسين العزب وهدان

2 - المبتهل محمد الحسن عشري حسين

3 - المبتهل محمد إبراهيم محمد إسماعيل الجزار

4 - المبتهل بلال مختار مندوه عبد المولى

5 - المبتهل عبد الرحمن حسين مصطفى أحمد الأسواني

6 - المبتهل محمد عبد القادر أبو سريع

7 - المبتهل معوض مصطفى معوض السيد الفشني

8 - المبتهل محمد عبد السلام حسن إبراهيم الحسيني

9 - المبتهل يسري أحمد صفوت محمد معتوق

