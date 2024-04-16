"الأوقاف" تُعلن افتتاح 7 مساجد الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 7 مساجد يوم الجمعة القادمة، منها 3 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا، وذلك في إطار خطتها لإعمار بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى.

وأوضحت الأوقاف، أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 حتى تاريخه، 908 مساجد، منها 709 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و199 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى 19/ 4 / 2024، عدد 11930 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و139 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

1. المسجد الشرقي – قرية العامرة – مدينة سرس الليان

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

2. مسجد النور – الحجارة – أطفيح

3. مسجد عمر بن الخطاب – سقارة – البدرشين

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الإيمان – الدقانوة الجديدة – عزبة محمد السيد البلاسي – مركز المنزلة

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

2. مسجد عزبة شاهين - قرية طرابمبا - مركز دمنهور

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

3. مسجد المغفرة – منشأة السادات – مركز الشهداء

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

4. مسجد الخليفة المأمون – مدينة البدرشين