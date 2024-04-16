"الأوقاف" تُكرم عضو بـ"الأعلى للشؤون الإسلامية" لمشاركته المتميزة في رمضان

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شركاء النجاح من العلماء والقراء والمبتهلين والإعلاميين وقيادات الأوقاف، الذين أسهموا بسهم وافر في إنجاح الأنشطة الدعوية في شهر رمضان الماضي، والتي وصفها كثير من المتابعين بأنها مثَّلت طفرة غير مسبوقة في أنشطة مساجد مصر هذا العام، وأضفت على الشعب المصري جوا إيمانيًّا مباركًا، وكانت مثار إبهار المتابعين، ومصدرًا لإلهام بعض دول العالم الإسلامي؛ بما يؤكد ريادة مصر الدينية والحضارية.



ويأتي تكريم الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجهوده الدعوية والفكرية والتربوية المتميزة خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ، حيث قدَّم "سليمان" المزيد من الخواطر الدينية، على مدار الشهر المبارك في عدد من مساجد الجمهورية.

وكرم وزير الأوقاف شركاء النجاح في الشهر الكريم من العلماء، حيث كرَّم كلا من:

1 - د. أحمد عمر إبراهيم هاشم - عضو هيئة كبار العلماء

2 - د. عبد الله مبروك محمد عبدالعزيز النجار - عضو مجمع البحوث الإسلامية

3 -د. محمد محمود أحمد هاشم - عضو مجمع البحوث الإسلامية

4 - د. محمد أبو زيد الأمير محمود - نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري سابقا

5 - د. أحمد بهي الدين أحمد العساسي - رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

6 -د. عثمان أحمد عثمان أحمد - وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية

7 - الشيخ خالد عبد المحسن حسيني الجندي - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

8 - د. رمضان محمد محمود حسان - عميد كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة

9 - د. عمرو مصطفى حسنين الورداني - أمين الفتوى ومدير عام مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء

10 - د. رمضان محمد عبد الرازق محمد - عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف

11 -د هاني سيد تمام سلام - أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر