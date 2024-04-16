الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

أمين الفتوى: القضاء فى شوال يُعادل صيام الأيام الستة (فيديو)

الدكتور محمد عبدالسميع
الدكتور محمد عبدالسميع

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم صيام الـ6 من شوال بأكثر من نية؟.

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ما حكم الجمع في الصيام بين القضاء وصيام ست من شوال؟.. "الإفتاء" تجيب

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "اللى بيحصل إننا بننصح السيدات أو المريض أو المسافر، وهم اللى رخص لهم الشرع الإفطار فى رمضان، هؤلاء الثلاثة ينوون من الليل إنهم هيصوموا بكرة قضاء".

وتابع: "من يصوم 6 أيام من شوال للقضاء كأنه صام الـ6 من شوال، سيدنا النبي لما قال من صام 6 من شوال لم يقل صيام قضاء أو نافلة".

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

https://www.youtube.com/watch?v=1Ax2JEJtqiY

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