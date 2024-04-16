هل يجوز جمع نية صيام القضاء مع الأيام البيض؟

أيام قليلة ويبدأ صيام الأيام البيض من شهر شوال، والتي يحصر المسلمون على صيامها لما لها من فضل عظيم ورد في السنة النبوية، لذا زاد التساؤل عن جواز جمع نية صيام القضاء مع الأيام البيض، وتعرض الدستور في التقرير التالي آراء الفقهاء حول جمع نية صيام القضاء مع الأيام البيض.

هل يجوز الجمع بين نية صيام التطوع والقضاء؟

رأى الفقهاء حول جواز جمع نية صيام القضاء مع الأيام البيض، أنه إذا كان الصوم واجبًا لابد من نية الصوم الواجب الذي عليك، أما إذا كان تطوعًا فالحمد لله، إذا وافق يوم الإثنين، وافق أيام البيض؛ أما إذا كان قضاء واجب؛ لابد من نية الواجب، سواء يوم الإثنين، أو غير يوم الإثنين، يبدأ بذلك قبل النافلة، قبل البيض، وقبل غير البيض، إذا كان على المرأة، أو الرجل صوم واجب؛ فإنه يبدأ به قبل النافلة.

وجاء فضل صيام الأيام البيض في كل شهر هجري في الأحاديث النبوية حيث قال رسول الله صل الله عليه وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله.

ورأت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز جمع نية صيام القضاء مع الأيام البيض فيقضي في شوال ما فاته من رمضان، ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، لكن الأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.

متى تكون ايام البيض في شهر شوال؟

هذه الأيام هي التي توافق اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر من أشهر العام الهجري، وقد سُمِّيت بذلك، لتميز ليلها ببياض نور قمره، حيث يكون القمر في هذه الأيام بدرًا كاملًا، ويمكن رؤيته بالعين المجردة

ويفضل المسلمون صيام الأيام البيض كما جاء بالسنة النبوية، وذلك لحديث أبو ذر الغفاري: «أمرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نصومَ منَ الشَّهرِ ثلاثةَ أيَّامٍ البيضَ ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرة ، وتوافق الأيام البيض في شهر شوال أيام 22- 23- 24 إبريل الجاري.