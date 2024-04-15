الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

ماذا قال الفقهاء؟.. هل يجوز جمع نية صيام القضاء مع الأيام البيض؟

الصيام
الصيام

صيام الأيام البيض سنة مستحبة عند بعض المسلمين، وتكون في منتصف كل شهر هجري، ومع انتهاء شهر رمضان، واحتياج البعض إلى قضاء أيامه زاد التساؤل حول جواز جمع نية صيام القضاء مع الأيام البيض، وتعرض الدستور آراء الفقهاء في ذلك في التقرير التالي. 

هل يجوز جمع نية صيام القضاء مع الأيام البيض؟

فرأى الفقهاء جواز جمع نية صيام القضاء مع الأيام البيض،  موضحًا يجوز للمسلم قضاء ما عليه في رمضان خلال الأيام البيض فيصومها بنية القضاء، دون أن ينوي غيره، فيرجى أن يحصل على مثل أجر من صام تلك الأيام.

 أما إذا أشرك مع نية القضاء نية النفل فهل يقع صيامه قضاء، أو نفلًا، أو لا يقع عن واحد منهما؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ولأجل الاحتياط في أداء الفرض على الوجه الذي لا خلاف فيه، فالأولى لمن كان عليه القضاء أن لا يشرك غيره معه في النية. والله تعالى أعلم.

ما حكم صيام القضاء دون تعيين الوقت لمن عليه عدة سنوات؟.. "الإفتاء تجيب"

هل يجوز صيام الست من شوال متفرقين؟.. دار الإفتاء توضح

فوائد صيام الست من شوال ومتى يبدأ؟

حكم صيام الست من شوال بنيتين وفضلها

حكم قضاء صيام أيام رمضان

وقضاء رمضان فرض واجب على كل مسلم  لقوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185]، ولكن القضاء لا يجب على الفور، ولا يشترط فيه التتابع، إلا إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما يسع القضاء، فعند ذلك لا يجوز تأخير القضاء، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.

فمن أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان آخر من غير عذر: من سفر أو مرض أثم، ووجب عليه القضاء مع كفارة صغرى، وهي عبارة عن إطعام مسكين واحد لكل يوم، وإذا لم يجب قضاء الصوم على الفور فإن التتابع فيه لا يلزم أيضا، لكن إذا دخل في صوم يوم بنية القضاء عن رمضان، فإنه لا يجوز له قطعه بلا عذر لأن محل التوسعة في وقت القضاء قبل الشروع فيه، أما بعد الشروع فإنه يلزمه إتمامه

فوائد صيام الست من شوال ومتى يبدأ؟

حكم صيام الست من شوال بنيتين وفضلها

فضل صيام الست من شوال

حددت السنة النبوية فضل صيام الست من شوال فيكتب للمسلم  أجر صيام سنة كاملة كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

وفسر رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك بقوله: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي رواية: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام تمام السنة. 

txt

ما حكم صيام القضاء دون تعيين الوقت لمن عليه عدة سنوات؟.. "الإفتاء تجيب"

txt

هل يجوز صيام الست من شوال متفرقين؟.. دار الإفتاء توضح

الأيام البيض جمع نية صيام القضاء مع الأيام البيض صيام الايام البيض صيام الست من شوال السنة النبوية

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

المشدد 15 سنة للمتهم بقتل حبيبة الشماع وغرامة 50 ألف جنيه

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟