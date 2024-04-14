هل يجوز صيام الست من شوال متفرقين؟.. دار الإفتاء توضح

ارتفعت معدلات البحث عن هل يجوز صيام الست من شوال متفرقين على محركات البحث المختلفة للمسلمين الذين يستعدون لصيام أيام شوال تطبيقًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».

هل يجوز صيام الست من شوال متفرقين؟

نجيب في التقرير التالي عن السؤال المتزايد البحث عنه على محركات البحث المختلفة عن “هل يجوز صيام الست من شوال متفرقين؟” وفضل صيام الست من شوال.

وفي رد دار الإفتاء المصرية عن الفتاوى المتعلقة بصيام الست من شوال متفرقة أو متجمعة توضح أن صيامها متتابعة من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، وإن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.

كيفية توزيع أيام صيام الست من شوال

وأوضحت الإفتاء أنه يمكن توزيع صيام الأيام الست من شوال على مدار الشهر في الإثنين والخميس أو في الأيام البيض وسط الشهر، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل.

كما ذكرت الإفتاء في فتواها أنه يمكن للمسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل؛ لحديث: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»، كما يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.

فضل صيام الست من شوال

وعن فضل صيام الست من شوال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ».

كذلك قوله «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا».