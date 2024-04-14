الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

هل يجوز صيام الست من شوال متفرقين؟.. دار الإفتاء توضح

الصيام
الصيام

ارتفعت معدلات البحث عن هل يجوز صيام الست من شوال متفرقين على محركات البحث المختلفة للمسلمين الذين يستعدون لصيام أيام شوال تطبيقًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».

هل يجوز صيام الست من شوال متفرقين؟

نجيب في التقرير التالي عن السؤال المتزايد البحث عنه على محركات البحث المختلفة عن “هل يجوز صيام الست من شوال متفرقين؟” وفضل صيام الست من شوال.

وفي رد دار الإفتاء المصرية عن الفتاوى المتعلقة بصيام الست من شوال متفرقة أو متجمعة توضح أن صيامها متتابعة من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، وإن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.

كيفية توزيع أيام صيام الست من شوال

وأوضحت الإفتاء أنه يمكن توزيع صيام الأيام الست من شوال على مدار الشهر في الإثنين والخميس أو في الأيام البيض وسط الشهر، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل.

ما حكم صيام الأيام الست من شوال بنية القضاء؟

هل يجوز الجمع بين نية صيام الست البيض وقضاء أيام رمضان؟.. عالم يجيب

كما ذكرت الإفتاء في فتواها أنه يمكن للمسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل؛ لحديث: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»، كما يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.

فضل صيام الست من شوال 

وعن فضل صيام الست من شوال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ».

كذلك قوله «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا».

txt

النهارده كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم هجري وميلادي؟

txt

هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء

صيام الست من شوال فضل صيام الست من شوال الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية صيام الست من شوال متفرقين ايام شوال

مواد متعلقة

هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

غياب إمام والشحات.. كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى القمة

جريمة تهز كرداسة.. مجرم يلتهم جسد "طالبة إعدادى" داخل شقته

الحصة الأخيرة في سمد الشأن.. منخفض المطير يبتلع 9 طلاب في عمان (فيديو وصور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟