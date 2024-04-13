هل يجوز الجمع بين نية صيام الست البيض وقضاء أيام رمضان؟.. عالم يجيب

قال الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام الست من شهر شوال، له أهمية يجب على الإنسان اغتنامها، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر".

وأوضح طنطاوي، خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية: المعروف أن الحسنة بعشرة أمثالها، وشهر رمضان 30 يوم إضافة إلى الست من شوال، يصل الإجمالي إلى 36 يوم، وعندما نضرب أيام الصيام في 10 يصبح الإجمالي 360 يوما، أي العام بأكمله، وهذا هو تفسير كلمة صام الدهر كله.

الله سبحانه وتعالى وسع على المؤمنين في مسألة الأجر

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك حديث نبوي يدلل على صحة الحديث سالف الذكر، وهو: "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيّام بشهرين فذلك صيام السنة".

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز الجمع بين نية صيام الست البيض وقضاء أيام صيام رمضان، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى وسع على المؤمنين في مسألة الآجر، إذ يعطي الإنسان الآجر من قليل العمل.