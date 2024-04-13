مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية: 84 ألف زائر توافدوا على الحديقة فى العيد

قالت الدكتورة أمينة فتحي، مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن حديقة الحيوان بالإسكندرية تعد الثانية على مستوى مصر بعد نظيرتها بالجيزة، و التي جرى إغلاقها بهدف التجديد، مشيرة إلى تزايد زائريها للغاية خاصة أصحاب رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة للإسكندرية.

وأضافت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه تم استقبال حوالي 11 ألف زائر لحديقة الحيوان بالإسكندرية في أول أيام عيد الفطر المبارك، والمعروف في الأعياد أن الزيارات تكون أسرية وعائلية.

الحديقة استقبلت فى اليوم الثانى 34 ألف زائر

ولفتت إلى استقبال الحديقة في اليوم الثاني 34 ألف زائر، أما اليوم الثالث شهدت الحديقة 39 ألف زائر، أي ما يعادل في 84 ألف زائر في أيام العيد الثلاثة.

وأوضحت مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، أن توافد الزوار على حديقة الحيوان بالإسكندرية خلال شهر رمضان يكون ضعيفا للغاية بسبب الصيام، لذلك يتم استغلال الشهر المبارك في إقامة عمليات الصيانة والتطوير فضلا عن إجراء عمليات نقل للحيوانات الجديدة، وهذا الأمر يخضع تحت منظومة تابعة لوزارة الزراعة.