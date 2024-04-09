الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"بمبلغ مالي".. "حياة كريمة" تدخل الفرحة على المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك

الإعلامي أيمن مصطفى
الإعلامي أيمن مصطفى

قال الإعلامي أيمن مصطفى: “كل سنة وأنتوا طيبين ورمضان كريم، إحنا النهارده قررنا نعمل حاجة مختلفة في البرنامج على غير المعتاد”.

وأضاف مصطفى، خلال برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة dmc: "قررنا ننزل الشارع ونفرح أكتر عدد من الناس، ونديهم العيدية عشان العيد، قررنا ننزل ونفرح الناس البسيطة الموجودة في الشارع".

تقديم مبلغ مالي بمناسبة عيد الفطر المبارك

وقابل مقدم "حياة كريمة" عدد من المواطنين والعمال بالشارع، وأعطى لهم ظرف به مبلغ مالي يساعدهم على توفير احتياجاتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر عيد الفطر المبارك حياة كريمه برنامج حياة كريمة حياة كريمة تدخل الفرحة على المواطنين الإعلامي أيمن مصطفى DMC

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