الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الشيخ رمضان عبدالمعز يكشف أهمية عبادة "زكاة الفطر"

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

كشف الشيخ رمضان عبد المعز، أهمية عبادة  زكاة الفطر، قائلًا: هي عبادة مهمة جدًا ولا بد من إخراجها ليلة العيد، ولدينا وقت في إخراجها حتى قبل صلاة العيد. 

وأضاف عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة dmc، أن زكاة الفطر هي توسعة على الفقراء والمساكين والمحتاجين، لافتًا إلى أن الشرع الشريف يعلمنا أن خير الناس وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.

وأشار الشيخ رمضان عبد المعز إلى أن زكاة الفطر شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وهي زكاة عظيمة.

زكاة الفطر هى زكاة على الأبدان

وأوضح أن زكاة الفطر هي زكاة على الأبدان، ويخرجها الإنسان على كل من لديه في بيته من زوجة وأبناء، وأي شخص يعيش معه في نفس المنزل، مؤكدًا أن هذه الزكاة أوجبها رسول الله، ونستفاد منها في تطهير صيامنا، وطعمة للمساكين.

وتابع: الزكاة هي صاع من تمر وشعير وزبيب وأرز وقمح وغيرها، والصاع تقريبًا هو 2 كيلو وربع الكيلو.

زكاة الفطر الشيخ رمضان عبد المعز أهمية عبادة زكاة الفطر DMC برنالمج لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون

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