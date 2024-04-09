الطاهرى: "كليلة ودمنة" درة الفلسفة الهندية.. وهدفه غرز الأخلاق واستخلاص الحكم

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن كتاب "كليلة ودمنة" هو درة الفلسفة الهندية، كتاب عبقري عايش على مر العصور، وسيعيش لعصور كثيرة جدًا، ويقوم الكتاب على ألسنة الحيوانات أي خلط بعض الصفات الإنسانية أن تكون موجودة عند الحيوانات، والهدف غرز مجموعة من الأخلاق واستخلاص الحكم.

قدرة الأدب على ألسنة الحيوانات

وأضاف الطاهري، خلال برنامجه "كلام محترم" المذاع على راديو 9090، أن الكتاب يظهر قدرة الأدب على ألسنة الحيوانات، ومنح الحيوان صفات إنسانية، مثل القدرة على الكلام والتعبير عن الوجع والشكوى وإظهار الغضب والحزن، والقدرة على التحايل.

روى الطاهري، حكاية الثعلب والغراب، قائلًا: رزق الله الغراب قطعة لحم وجرى بها نحو عشه، والثعلب راقبه لأخذ قطعة اللحم، وذهب إلى عش الغراب، وقال له: غني لنا بصوتك الحلو، لتقع قطعة اللحم من فم الغراب وأخذها الثعلب ويجري.